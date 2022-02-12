لبنان

معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. هكذا ستصبح فاتورة الإتصالات في لبنان

Lebanon 24
12-02-2022 | 15:43
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أوردت قناة الـ"MTV" في تقرير لها أنّ البحث جارٍ عن آلية تحدد سعر صرف الاتصالات في لبنان بالتنسيق بين وزيري المالية والاتصالات.
 
وأوضح التقرير أن "التوجه هو لتبني سعر صيرفة لهذا القطاع"، مشيراً إلى أنه "بحسب وزير الاتصالات جوني القرم فإن التصور القائم سيكون كالآتي: بطاقات التشريج المسبقة الدفع الموجودة في السوق والتي ستلغى في الفترة المقبلة، لن تزيد قيمتها بل ستخدم مدّة أقل. كذلك، فإن هناك خدمة من أوجيرو قيمتها 26 ألف ليرة وتقدم 40 جيغابايت، ستصبح بـ60 ألف ليرة مقابل 80 جيغابايت".

وأضاف: "في ما خصّ قيمة فواتير الخطوط الثابتة، فإن قيمتها ستخفض بنسبة 67% على أن تحتسب بعدها على سعر صيرفة. وعلى سبيل المثال، فإذا كانت قيمة الفاتورة 100 دولار فإنها ستصبح 33 دولاراً، ليتم احتساب هذا الرقم بعدها على سعر صيرفة. وهنا، فإنه في حال كان سعر صيرفة 20 ألف ليرة، فإن الـ33 دولاراً ستساوي 660 ألف ليرة، علماً أن قيمة الفاتورة كانت 150 ألف ليرة عندما كانت الـ100 دولار تحتسب على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة". 
 
 







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