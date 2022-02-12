كلام عون عن "مخاوفه من عدم اجراء الانتخابات" يتفاعل رغم التوضيحات

تفاعل سياسيا وديبلوماسيا كلام رئيس الجمهورية ميشال عون امس الذي قال فيه" ليس لدينا مال لاجراء ليس للانتخابات فحسب، بل لأي امر آخر. ربما لهذا السبب قد يتكون لديّ خوف على الانتخابات، وخشية من عدم اجرائها».وعلى رغم توضيح رئاسة الجمهورية لاحقا من" ان عون متمسك في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل وان مجلس الوزراء سوف يدرس طلب وزارة الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة والاعتمادات المطلوبة لذلك، في جلسته المقررة يوم الثلثاء المقبل في قصر بعبدا"، بقيت اصداء هذا الكلام تتفاعل.وقالت مصادر مطلعة ل" الديار" ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع وقد اجرى منذ فترة اتصالات ودرساً دقيقاً له".وأضافت" أن هناك ضمانات وخطوات كانت قيد الدرس لتأمين الاعتمادات المالية لاجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. كما ان جهات دولية تشدد على تحقيق هذا الاستحقاق، أبدت الاستعداد أيضاً للمساعدة في تأمين الأموال التي تحتاجها الانتخابات النيابية".اضافت «الديار» ان الرئيس بري لم يخف «نقزته» من كلام الرئيس عون دون أن يدخل بأي تفصيل، وانه كان أبدى حذره أيضاً في اجتماع كتلته النيابية من بعض المحاولات والاقتراحات التي تحدث تشويشاً على هذا الموضوع.لكنه أكد أمام الكتلة على اجراء الانتخابات في موعدها، وقال ان هذه الانتخابات ستجري في موعدها ولن نقبل تأجيلها دقيقة واحدة، ونحن ذاهبون الى هذا الاستحقاق لاجرائه في موعده المقرر.قال مصدر نيابي بارز في ثنائي «أمل» وحزب الله لـ «الديار» أمس ان كتلتي الثنائي اكدتا بكل وضوح ومن دون أي التباس على اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها، مشيراً الى ان الجهات المعنية في الحركة والحزب قطعت شوطاً كبيراً في التحضير للاستحقاق الذي تتصرف على أساسه انه سيحصل اليوم قبل الغد، لافتاً أيضاً الى ان الماكينات الانتخابية ناشطة في هذا الاطار.