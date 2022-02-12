لبنان

ارتفاع منسوب التوقعات بعودة الحريري في ذكرى استشهاد والده

Lebanon 24
12-02-2022 | 23:31
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ارتفع في الساعات الماضية منسوب التوقعات بعودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت بمناسبة ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الا ان مصادر بيت الوسط اكدت لـ"لبنان24" أنّه "لا معلومات بشأن عودة الحريري، وعندما يصل الأخير إلى لبنان سيتم الإعلان عن ذلك وأيضاً عن لقاءاته في حال حصلت".

وقال مصدر نيابي في «المستقبل» لـ«الديار» «اننا ننتظر ونترقب عودته، لكننا لسنا في اجواء أن يطرأ أي تعديل أو تطور على موقفه الذي اعلنه في خصوص تعليق العمل السياسي والنيابي.

وأوضح أن هناك بعض النواب في «المستقبل» كما بات معلوماً ينوون الترشح بشكل شخصي مع تمسكهم بنهج تيار المستقبل والرئيس الحريري.

وكشف عن ان هناك بعض المسؤولين والقيادات في التيار يدرسون ايضا الترشح في بيروت ودوائر أخرى، لكن حسم هذا الأمر سيكون بعد عودة الحريري الى لبنان.

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