17
o
بيروت
20
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تفاؤل لبناني حذر في انتظار ما سيحمله المرفد الاميركي هوكشتاين في زيارته المقبلة
Lebanon 24
12-02-2022
|
23:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتابع الاوساط السياسية والديبلوماسية نتائج زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الاخيرة الى لبنان لبنان والمحادثات التي اجراها في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل .
نقلت مصادر مطلعة لـ «الديار» أمس ان الأجواء التي تركتها محادثات هوكشتاين تظهر حصول بعض التقدم، لكنها لا تبدد الهواجس والحذر لدى المراجع اللبنانية.
ووفقاً للمعلومات، فان الجانب اللبناني أبدى موقفاً موحداً حول اعتماد الخط 23 كخط للحدود، والتأكيد على اتفاق الاطار الذي تحقق خلال تولي الرئيس بري البحث مع الموفدين الاميركيين مهمة التفاوض في شأن الحدود البحرية والثروة البحرية من نفط وغاز وغيرهما.
وقالت المصادر ان الاشكالية التي كانت قد طرأت في الاونة الاخيرة قد توضحت، وان الموفد الاميركي واجه موقفاً لبنانياً موحداً، وتعامل مع الموضوع بمرونة في الشكل، لكن الحذر يبقى في تفاصيل ترجمة الافكار والطروحات التي عرضها الجانب اللبناني بما في ذلك الثوابت والتمسك بحقوق لبنان الكاملة.
أما النقطة الايجابية الاخرى فهي ان الموفد الاميركي تجنب ايضا الخوض في افكار او متقرحات مباشرة او غير مباشرة تتعلق بأي شكل من اشكال التطبيع في هذا الشأن بين لبنان واسرائيل.
واوضحت المصادر رداً على سؤال ان لبنان ينتظر ما سيحمله هوكشتاين في المرة المقبلة، وانه لا يجب الوقوع في فخ التفاؤل المفرط، لأن الحذر في هذه المفاوضات يبقى قائماً حتى انجاز وتأكيد حقوق لبنان في عملية ترسيم الحدود.
تابع
الأكثر قراءة
معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. هكذا ستصبح فاتورة الإتصالات في لبنان
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. هكذا ستصبح فاتورة الإتصالات في لبنان
15:43 | 2022-02-12
12/02/2022 03:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
استراحة موقتة: استمتعوا بالطقس المشمس.. عاصفتان ثلجيتان ستضربان لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
استراحة موقتة: استمتعوا بالطقس المشمس.. عاصفتان ثلجيتان ستضربان لبنان في هذا الموعد
00:45 | 2022-02-13
13/02/2022 12:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟
11:29 | 2022-02-12
12/02/2022 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر كيلو "الفريز" في لبنان يتخطّى المعقول.. إليكم الرقم (صورة)
Lebanon 24
سعر كيلو "الفريز" في لبنان يتخطّى المعقول.. إليكم الرقم (صورة)
13:49 | 2022-02-12
12/02/2022 01:49:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسين جابر نعاه.. الموت يغيّب نائباً سابقاً
Lebanon 24
ياسين جابر نعاه.. الموت يغيّب نائباً سابقاً
12:34 | 2022-02-12
12/02/2022 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:53 | 2022-02-13
حميه واصل اجتماعاته مع المسؤولين العراقيين وبحث في آفاق تعزيز قطاعات النقل بين البلدين
09:35 | 2022-02-13
الحاج حسن أضاء شمعة في كنيسة سيدة رأس بعلبك: ما نحتاجه اليوم هو الحد الادنى من التهدئة السياسية
09:05 | 2022-02-13
وزارة الخارجية والمغتربين تدعو رعاياها الى مغادرة أوكرانيا
08:52 | 2022-02-13
على رغم كل شيء...اللبناني "عيّيش"
08:10 | 2022-02-13
ثمن العداد بـ"الدولار"!
07:52 | 2022-02-13
يحمل في حقيبته 100 مليون ليرة و5000 دولار... اليكم ما حصل
فيديو
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
05:00 | 2022-02-13
13/02/2022 17:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
13/02/2022 17:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
13/02/2022 17:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact