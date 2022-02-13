لبنان

استراحة موقتة: استمتعوا بالطقس المشمس.. عاصفتان ثلجيتان ستضربان لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
13-02-2022 | 00:45
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ذكرت صفحة "الارصاد الجوية في لبنان" على حسابها على فيسبوك ان لبنان يشهد استراحة موقتة. سنشهد اسبوعا مشمسا مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً طقس دافئ نهاراً وبارد ليلاً حتى 16 شباط، بعد 16 شباط هناك عاصفتان ثلجيتان بين الفترة الممتدة من 17 شباط وحتى 5 آذار.

 

اذا يستمر الطقس اليوم الأحد مستقرا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ليعود متقلب مع احتمال امطار خفيفة بين الاثنين والاربعاء وانخفاض الحرارة .

 

الأحد : مستقر ومشمس، الحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٧ على ال 1000 متر بين ٤ و ١١ درجات وبقاعاً بين صفر و ١٢ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س

 

الاثنين : غائم مع ضباب ومتقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية خفيفة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر، والحرارة تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩ درجات وبقاعاً بين صفر و ١٠ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

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