لبنان

ميقاتي صارح اللبنانيين بالواقع وهذا ما نقترحه عليه

Lebanon 24
13-02-2022 | 01:00
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في خلال لقائه الصحافي في القصر الجمهوري بعد جلسة اقرار مشروع قانون الموازنة العامة، صارح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين بالواقع الحقيقي للمالية العامة وبما تقوم به الحكومة لحل ازمة مزمنة ليست هي مسؤولة عنها باي شكل من الاشكال، وتشابكت فيها التعقيدات والمصالح والمنافع، ولكنها بالتأكيد ارتضت عن قناعة تحمّل مسؤولية السعي الى حلها، وهذا لن يتحقق الا بتضافر جهود الجميع وتضامنهم وتعاونهم.

وما كاد رئيس الحكومة ينهي كلامه، حتى انطلقت حملة ضده بهدف الاساءة الشخصية ليس الا، تقصد فيها البعض اجتزاء مقاطع من حديثه، وتجاهل الرسائل الكثيرة التي حملها تصريحه بشأن ما تقوم به الحكومة من اجراءات.

وطالما ان الواضح ان البعض لا يحبّذ سماع كلام مسؤول من رجل مسؤول، يدرك جيدا واقع المالية العامة والصعوبات الكبيرة الداهمة، وبما أن الشعبوية والكلام الشعبوي، بات المستساغ في موسم الانتخابات، فاننا نقترح على رئيس الحكومة سحب تعبير "لازم نتحمل بعض"، وليتحمل كل انسان مسؤولية ما قد يحصل اذا لم يتعاون الجميع، على اختلاف توجهاتهم لاقرار الموازنة والاسراع في اقرار برنامج التعافي الاقتصادي الذي يضع البلد على سكة الحل.

وما شاهدناه بالامس من تحركات هزيلة لفش الخلق ومواقف" استعراضية" لزوم النقل التلفزيوني المباشر لن تكون بديلا عن جدية في التعاطي الوطني باتت مطلوبة من الجميع، مسؤولين ومواطنين، أكثر من اي وقت مضى".

 

 

 

 

 

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