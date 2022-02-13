تحضيرات لاستقدام ناخبين من وراء الحدود وهذه هي الكلفة

مع إقتراب الإستحقاق الإنتخابي النيابي ، ينشط عدد من السماسرة أو المفاتيح الإنتخابية على خط بيروت -الشام ، حيث افادت المعلومات ان هؤلاء المفاتيح بدأوا تواصلهم مع الأحزاب والنواب الحاليين ، وحتى المرشحين الجدد من أصحاب الأموال، عارضين عليهم نقل الناخبين من سوريا الى لبنان في مختلف الأقضية والدوائر وخاصةً البقاع الأوسط ، المتن الشمالي ، بيروت الأولى والثانية ودوائر الشمال.

ووفق المعلومات المتوافرة فان كلفة نقل كل ناخب من هؤلاء الى لبنان تقدر ب٤٠٠ دولار "فريش" مقسمة كالاتي: مئة دولار للنقل ، ومئة ثانية إكرامية للناخب، ومئة ثالثة للمفتاح لضمان تصويت هؤلاء للشخص المناسب ، ومئة رابعة إلزامية كون كل مواطن سوري يريد الدخول الى سوريا عليه أن يصرف ١٠٠ دولار على الحدود بحسب السعر الرسمي السوري ، ويبقى هناك ٢٠ دولارا لفحص ال PCR .

مصدر مطلع قال " إن عددا من السياسين والمرشحين حجزوا "حصتهم" من هذه الأصوات، منذ الان".