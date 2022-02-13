"مرشحان لدودان": الظروف تساعدهما بهذا الاتجاه

يبدو ان الظروف الانتخابية والسياسية وتحديدا انسحاب تيار المستقبل من الانتخابات النيابية المقبلة، اعادت الامل لنائبين ومرشحين للانتخابات على نفس اللائحة وفي نفس الدائرة الجنوبية بالترشح مرة جديدة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب الذي ينتمي اليه هذان النائبان كان سيتخذ قرارا بترشح احدهما فقط لاسباب انتخابية ولصعوبة فوزهما معا ، ما كاد ان يخلق اشكالا تنظيميا كبيرا، لكن التطورات الحاصلة ستؤدي مجددا الى ترشيحهما معا".

تجدر الاشارة الى ان حربا اعلامية شرسة تندلع بين "اللدودين" من فترة الى اخرى تستخدم فيها كل انواع الاسلحة لا سيما منها"المهرّبة من البلدان الباردة".