لبنان

ما سبب إرتياح هوكشتاين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-02-2022 | 03:15
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نُقل عن الموفد الأميركي لمفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، أنه كان مرتاحًا في اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين، وهو غادر على أمل أن يلقى جوابًا نهائيًا مما طرحه بعد أن يكون النائب الياس بو صعب قد إنتهى من المهمة التي كلفه بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لجهة بلورة موقف لبناني موحد من الطرح الأميركي

وسبب إرتياح هوكشتاين يعود إلى ما لمسه من رئيس الجمهورية من أجواء تتناسب مع إقتراحه، وهو أن "لبنان يعتبر الخط 29 خطًا تفاوضيًا ولا يتمسك به، وأن لبنان يقبل بالخط 23، أي الـ 860 كيلومترًا مربعًا مع الحصول على مساحة إضافية محدودة جنوب الخط"، وهذا ما أكدّه الرئيس عون في حديثه إلى صحيفة "الأخبار أمس

المصدر: لبنان 24

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خاص

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