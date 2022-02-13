لبنان

ارتياب ومخاوف عن اسباب توقّف حركة الملاحة البحرية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-02-2022 | 03:30
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فوجئت شركات الشحن وتخليص البضائع في مرفأ بيروت بتوقّف العمل في "سيستيم" المعاملات، التي تسمح لهم بتسيير أعمالهم، إستيرادًا وتصديرًا. وعليه فإن حركة الملاحة البحرية والشحن قد توقّفت كليًا إبتداءً من يوم أمس السبت

والتبرير المعطى لمسؤولي هذه الشركات أن ثمة مشاكل طرأت على "سيستيم المانيفست"، وهو قيد المعالجة

إلاّ أن بعض الذين لديهم خبرة في هذا المجال يؤكدون أن ثمة إرتيابًا في الأمر، وأن هناك بعض المؤشرات بإرتباط هذا التوقّف المفاجىء بالتحقيقات الجارية في إنفجار المرفأ، من دون أن يتضح إذا ما كان المقصود بهذا التوقف المستغرب محو بعض الملفات من أرشيف المرفأ.  

 

المصدر: لبنان 24

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