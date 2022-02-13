لبنان

في جبل البداوي...اخماد حريق داخل مستودع للبطاريات!

Lebanon 24
13-02-2022 | 01:32
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عملت فرق الاطفاء وفرق الدفاع المدني على اخماد حريق اندلع فجر اليوم، داخل مستودع يحتوي على بطاريات وعدادات تابع لشركة ojm للمحروقات في محلة جبل البداوي. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات، فيما لم تعرف اسباب الحريق حتى الآن.
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جبل البداوي

حريق

مستودع

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