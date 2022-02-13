لبنان

وضعها في حضنه ونفذ فعلته.. هكذا تحرّش مهووس بطفلة في جبل لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-02-2022 | 02:45
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كتب المحرّر القضائي:
 
في منطقة جبل لبنان، أوقفت دورية أمنية المدعو أحمد.د (سوري) بناءً لشكوى تقدم بها ذوو الفتاة القاصر ميساء.م (مواليد 2010- سورية)، وذلك على خلفية تحرّش الأخير بالطفلة أثناء لهوها مع شقيقها القاصر أيمن.م فوق سطح المبنى الذي يقطن فيه المتّهم وعائلة الطفلة، حيث تمكنت الطفلة من الإفلات منه بعد أن بدأت بالصراخ، فلاقاها أخوها الذي كان قد نزل من على سطح المبنى الى داخل المنزل.
المتّهم الموقوف وجاهياً، والذي يقيم على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، أنكر في البداية ما نُسب اليه على الرغم من مواجهته بأقوال الطفلة التي حضرت مع مندوبة الأحداث وأدلت بالوقائع الآنفة الذكر، ثم عاد وأقرّ أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بأنه صعد الى سطح المبنى الذي يقيم فيه وأقدم على إدخال الطفلة القاصر الى غرفته حيث عمد الى وضعها في حضنه وأخذ يتحسس أعضاءها من فوق الثياب، لكن الفتاة بدأت بالصراخ، وقد سمعها أخوها الذي إفتقدها في المكان الذي كانا يلهوان فيه، فهرع اليها.
قاضي التحقيق، وبعد إستجواب المتهم، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وطلب في قراره الظني إنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة أربع سنوات، وأحاله مع أوراق الملف للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان سنداً للمادة 509 من قانون العقوبات والمادة 36/ أجانب لجهة إقامته غير المشروعة على الأراضي اللبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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