نداء من بلدية كفردبيان إالى المواطنين... هذا ما جاء فيه!

تدعو بلدية كفردبيان جميع الباصات والفانات الى عدم التوجه نهائيًا اليوم الى محيط مراكز التزلج في فقرا والمزار، وستقوم البلدية بالتعاون مع القوى الامنية بمنع توجههم الى محيط هذه المراكز حفاظا على سلامتهم وسلامة المتزلجين والسلامة العامة.وتذكر بلدية كفردبيان ان هذه الاجراءات هي موقتة وتتخذ بشكل يومي بالاستناد الى وضع الطرقات والقدرة الاستيعابية للطرقات والمواقف ومنحدرات التزلج.