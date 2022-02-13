لبنان

كمينٌ مُحكم.. هكذا وقعت عصابة سرقة بقبضة "الأمن" في طرابلس

Lebanon 24
13-02-2022 | 02:50
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالي:

"في إطار العمليّات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة جرائم السرقة والسلب في المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من رصد عصابة تنفّذ عمليات سرقة وسلب في مناطق عدّة من طرابلس.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت قطعات الشعبة الى تحديد هوية أفراد العصابة، وهم كل من: ع. ع. (مواليد عام 2002، سوري) - ن. م. (مواليد عام 1975، لبناني) - ب. ب. (مواليد عام 2005، لبناني)، وأعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

وبتاریخ 7-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات الشعبة كمينا محكما في محلة التل في طرابلس أسفر عن توقيفهم. وبتفتيشهم، تمّ ضبط دراجة آلية مسروقة، وهاتف خليوي مسروق.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة سرقة وسلب، وانهم نفّذوا عدّة عمليات سلب في طرابلس وضواحيها، بالإضافة الى سرقة دراجتين آليّتين. كما أضافوا أنّ الهاتف الخليوي المسروق الذي ضبط بحوزتهم أقدموا على سرقته بتاريخ توقيفهم من محلة الضم والفرز.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

 
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