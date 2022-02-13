التضليل يطالُ "لائحة ثوريّة" في الشوف .. ما حصل معها غير متوقّع!

تواصلُ مجموعات أساسيّة في المجتمع المدني دراسة ملفات أسماءٍ وشخصيات قد يتم ترشيحها ضمن لوائح "الثورة" في مختلف الدوائر الانتخابيّة.

مع هذا، فقد تبيّن أن هناك نقصاً كبيراً في المعلومات المستقاة عن الكثير من المرشّحين. ففي دائرة الشوف - عاليه، جرى إبلاغُ أحد عرّابي لوائح "الثورة" بأن هناك شخصاً في الشوف لا يُجيد القراءة والكتابة، يتقدّم اسمه وترتفع أسهمهُ للترشح في الانتخابات في إقليم الخروب، وأنه لا يمكن تبنيه في أي لائحة بسبب انعدام المستوى العلمي لديه.

إلا أنه بعد اتصالات وتمحيص، فقد تبيّن أن المعلومات المعطاة عن ذلك الشخص خاطئة تماماً، إذ تبيّن أنه مهندسٌ ومنتسب إلى نقابته، كما أنه من الشخصيات الفاعلة جداً في منطقته ويبقى بين الناس باستمرار.