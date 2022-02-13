لبنان

الحريري يعود إلى بيروت

Lebanon 24
13-02-2022 | 03:45
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ذكرت إذاعة "صوت لبنان 100.5" أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري وصل إلى بيروت صباح اليوم الأحد".
 
وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم 14 شباط. 
 
 
 
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