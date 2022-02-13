الحريري يعود إلى بيروت

ذكرت إذاعة "صوت لبنان 100.5" أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري وصل إلى بيروت صباح اليوم الأحد".

وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم 14 شباط.