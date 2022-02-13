الراعي يحذر من "الوضع الخطير".. وهذه رسالة للناخبين

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها".

وفي كلمة له خلال عظة الأحد، أشار الراعي إلى أن "التحديات الراهنة تفرض علينا الالتفاف حول مؤسّسات الدولة وفي طليعتها الجيش لا سيّما في المرحلة المقبلة التي تستدعي الضبط الأمنيّ".

وأضاف: "ما أكثر حاجات دولتنا إلى مسؤولين مخلصين لها وإلى إصلاحات تنقذنا وندعو الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة إلى خلق واقع جديد في البلاد".

وتابع: "يدور محور المشاريع الانتخابية حول المطالبة بالحياد وبمؤتمر دولي فالوضع الخطير يفرض اتخاذ مواقف جريئة ومتقدمة".