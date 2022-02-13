موقف لافت من "حزب الله" بشأن الحكومة.. هذا ما قاله أحد المسؤولين

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق حلال لقاء سياسي في الشهابية أن "حزب الله حريص على فعالية واستمرارية جلسات الحكومة، ولذلك اعترض على طريقة إقرار مشروع الموازنة لأنها غير مقبولة لا بالشكل ولا بالمضمون، ولدينا ملاحظات وتعديلات هامة على بنودها، وسنعمل على إقرارها عند مناقشتها في مجلس النواب".وختم: "أمام الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطنون ليس مقبولا أن تتضمن الموازنة أي بنود تمس جيوب المواطنين وتزيد من فقرهم".