لبنان

مجلس بلدية صيدا حيا روح الرئيس الشهيد الحريري

Lebanon 24
13-02-2022 | 04:14
A-
A+
Doc-P-917992-637803476836954284.jpg
Doc-P-917992-637803476836954284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حيا المجلس البلدي في مدينة صيدا برئاسة محمد السعودي في بيان، روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري لمناسبة الذكرى ال 17 لاغتياله، "فلبنان فقد بغيابه هامة وطنية شامخة ورجل دولة بامتياز".
 
وقال: "في هذه المناسبة الأليمة، نشدد على أهمية الحفاظ على مسيرة الرئيس الشهيد الوطنية الجامعة، والتي كان هدفها بناء لبنان دولة العدالة والقانون والسيادة، والارتقاء بهذا الوطن إلى مصاف الدول العالمية في شتى المجالات. وبعد 17 سنة على اغتياله، نلمس ما وصلنا إليه في وطننا الحبيب ، وكيف يعاني شعبه ظروفا صعبة وقاسية لا يمكننا تخطيها ومواجهتها إلا بالوحدة والتكاتف والتعالي على الذات، من أجل الوصول بلبنان وشعبه إلى بر الأمان".
 
وختم: "رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وألهم عائلته وجميع اللبنانيين ومحبيه الصبر والسلوان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:22 | 2022-02-13
11:54 | 2022-02-13
16:49 | 2022-02-13
16:44 | 2022-02-13
16:33 | 2022-02-13
16:08 | 2022-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website