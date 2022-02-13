مجلس بلدية صيدا حيا روح الرئيس الشهيد الحريري

حيا المجلس البلدي في مدينة صيدا برئاسة محمد السعودي في بيان، روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري لمناسبة الذكرى ال 17 لاغتياله، "فلبنان فقد بغيابه هامة وطنية شامخة ورجل دولة بامتياز".وقال: "في هذه المناسبة الأليمة، نشدد على أهمية الحفاظ على مسيرة الرئيس الشهيد الوطنية الجامعة، والتي كان هدفها بناء لبنان دولة العدالة والقانون والسيادة، والارتقاء بهذا الوطن إلى مصاف الدول العالمية في شتى المجالات. وبعد 17 سنة على اغتياله، نلمس ما وصلنا إليه في وطننا الحبيب ، وكيف يعاني شعبه ظروفا صعبة وقاسية لا يمكننا تخطيها ومواجهتها إلا بالوحدة والتكاتف والتعالي على الذات، من أجل الوصول بلبنان وشعبه إلى بر الأمان".وختم: "رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وألهم عائلته وجميع اللبنانيين ومحبيه الصبر والسلوان".