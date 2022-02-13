مداهمة للجيش في بلدة الخضر...اليكم التفاصيل!

افادت مندوبة "لبنان24" ان قوة من الجيش داهمت حي طبشارحي طبشار في خراج بلدة الخضر شرقي بعلبك، وأوقفت شقيقين "ح. وم. ف" بتهمة حيازة أسلحة، ونقلا إلى احدى المراكز العسكرية للتوسع بالتحقيق.