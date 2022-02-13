لبنان

مداهمة للجيش في بلدة الخضر...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
13-02-2022 | 04:24
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افادت مندوبة "لبنان24" ان قوة من الجيش داهمت حي طبشارحي طبشار في خراج بلدة الخضر شرقي بعلبك، وأوقفت شقيقين "ح. وم. ف"  بتهمة حيازة أسلحة، ونقلا إلى احدى المراكز العسكرية للتوسع بالتحقيق.
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