المحافظ عبود: ستتم إضاءة النصب التذكاري للحريري عشية ذكرى إستشهاده

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أوعز الى الدوائر المختصة في البلدية وضع مولدات كهربائية خاصة لاضاءة النصب التذكاري للرئيس الشهيد رفيق الحريري في مكان الانفجار الذي استهدفه ورفاقه في منطقة السان جورج، إضافة الى قيام العمال منذ يوم أمس بتنظيف وتجهيز الحديقة المحيطة بالنصب التذكاري للرئيس الشهيد وموقع الشعلة، عشية الذكرى ال 17 لاستشهاده ورفاقه".وجال عبود صباح اليوم للاطلاع على أعمال صيانة أعمدة الانارة الخاصة بالبلدية والممتدة من خليج السان جورج لغاية ساحة عين المريسة، والتأكد من حسن سير العمل بهدف اضاءتها.