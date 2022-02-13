لبنان

انخفاض بالحرارة في بداية الاسبوع وامطار.. هكذا ستكون حالة الطقس

Lebanon 24
13-02-2022 | 05:18
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. 
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين حتى بعد ظهر الثلاثاء ثم يعود الى الاستقرار خلال أيام الاسبوع المقبل. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية ) 
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.
 
الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.
 
الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق كما يتكون الضباب على المرتفعات، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1500 متر خلال الليل.
 
الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
 
- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 8 الى 22 درجة، فوق الجبال من 3 الى 19 درجة، في الداخل من 2 الى 12 درجة.
 
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و 20 كلم/س. 
 
- الانقشاع: جيد. 
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 60% .
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17درجة.
 
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق .
 
- ساعة شروق الشمس: 06,25    ساعة غروب الشمس: 17,20 .

المصدر: الوكالة الوطنية
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