لبنان

رسالة من زياد أسود لـ"وليد بيك".. هذا ما طلبه

Lebanon 24
13-02-2022 | 05:47
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غرّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "وليد بيك، نسمع منكم انكم مع الدولة والاعتدال وحفظ حقوق الناس ووقف التعديات ونزع الفتن. لهذا احدهم من بلدة مرستي التابع لكم اوصل البلدة على خط كهرباء رقم 1 جزين دون علم الادارة ودراسة فنية وقدرة الخط على التحمل. انقطاع الكهرباء في جزين لا يخدم جماعتكم. هل بإمكانك نزع الاعتداء و محاسبة الفاعلين".
 
 
 
 
 
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