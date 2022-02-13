رسالة من زياد أسود لـ"وليد بيك".. هذا ما طلبه

غرّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "وليد بيك، نسمع منكم انكم مع الدولة والاعتدال وحفظ حقوق الناس ووقف التعديات ونزع الفتن. لهذا احدهم من بلدة مرستي التابع لكم اوصل البلدة على خط كهرباء رقم 1 جزين دون علم الادارة ودراسة فنية وقدرة الخط على التحمل. انقطاع الكهرباء في جزين لا يخدم جماعتكم. هل بإمكانك نزع الاعتداء و محاسبة الفاعلين".