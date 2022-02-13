مداهمات لـ"مخابرات الجيش" في بعلبك.. هذا ما تمّ ضبطه

بتاريخ 12/2/2022، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكنيسة ــــ بعلبك، منزل المطلوب (إ.ز) وأوقفته وضبطت سيارة جيب نوع شوفروليه Tahoe دون لوحات، قاذف "آر بي جي" مع /4/ قذائف، سلاح حربي نوع كلاشينكوف وأعتدة وذخائر حربية.كذلك، دهمت منزل المطلوب (ر.ز) وضبطت داخل منزله /4/ بنادق صيد وخزنة حديدية، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".