لبنان

المرضى في هذا المستشفى تعرضوا لسرقة هواتفهم الذكية

Lebanon 24
13-02-2022 | 06:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن القاء القبض على المدعو "طارق البقري" بعد قيامه بسرقة الهواتف الذكية الخاصة بالمرضى داخل مستشفى "غسان حمود" لأكثر من مرة.
 
وتم تسليمه الى شعبة المعلومات.
 
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هواتف

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