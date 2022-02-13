المرضى في هذا المستشفى تعرضوا لسرقة هواتفهم الذكية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن القاء القبض على المدعو "طارق البقري" بعد قيامه بسرقة الهواتف الذكية الخاصة بالمرضى داخل مستشفى "غسان حمود" لأكثر من مرة.

وتم تسليمه الى شعبة المعلومات.