بزي: لا يتوهم احد بانه بامكانه تهريب موازنة تفرض ضرائب ورسوم على الفقراء والمسحوقين

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي بزي على "اهمية احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية اللبنانية نيابياً ورئاسياً".وخلال عرضه الشأن الانتخابي والوضع الراهن في لقاءات حركية وشعبية، إنتقد بزي "ما حصل مؤخرا في ادارة الشأن الحكومي في جلسة مجلس الوزراء الذي لا يستقيم دستوريا ولا قانونيا ولا مؤسساتياً".وجدد بزي موقف حركة امل الحاسم والحازم الانحياز الى حقوق ومطالب الناس على مختلف الصعد، ولا يتوهم احد انه بامكانه تهريب موازنة تفرض ضرائب ورسوم على الفقراء والمسحوقين، وتحميل الخسائر الى الفئات الشعبية.وطالب بزي الحكومة بخطة اقتصادية شاملة للخروج من هذه الدوامة بحيث تشكل رافعة للبنان واللبنانيين.