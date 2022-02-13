حادث سير على أوتوستراد جبيل تسبب بسقوط جريح وزحمة سير خانقة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل، أن المسلك الشرقي لاوتوستراد جبيل عمشيت يشهد زحمة سير خانقة امام شركة امتياز كهرباء جبيل، جراء وقوع حادث بين سيارة ودراجة نارية ادى الى سقوط جريح عملت عناصر الصليب الاحمر في مركز جبيل لنقله الى احد مستشفيات المدينة.