لبنان

صورٌ من بيروت.. "برونزاج" في عزّ شباط وهواة "التنس" يتألقون أمام البحر

Lebanon 24
13-02-2022 | 06:32
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نشر المصور نبيل اسماعيل عبر صفحته على "فيسبوك" مجموعة من الصور التي تُظهر أجواء عطلة نهاية الأسبوع في بيروت، وتحديداً في منطقة عين المريسة.
 
وأرفق اسماعيل الصور بتعليقٍ جاء فيه: "ارتاح المطر  والرد في العطلة الأسبوعية وما ان أطلت شمس بدفئها حتى ظهر هواة "التنس" و"البرونزاج" ولعب الورق والصيد.
انتهز عدد من اللبنانيين فرصة توقف المطر وانحسار المنخفض الجوي واستقرار الطقس، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة نسبياً مقارنةً بالأيام الماضية. توجّهوا لممارسة هواياتهم على شط الكورنيش البحري -عين المريسة منهم من لعب التنس ومنهم من لعب الورق وكرة القدم وأخرون "تشمسوا" للحصول على لون "البرونزاج" والبعض حمل سلته وصنارته".
 
وأشار اسماعيل إلى أن "الصور التي نشرها التقطت يوم أمس السبت". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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