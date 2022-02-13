لبنان

أساتذة المهني والتقني: للمشاركة الكثيفة في انتخاب هيئة إدارية جديدة

Lebanon 24
13-02-2022 | 07:10
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عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي اجتماعا عبر تطبيق زووم، وعرض المجتمعون لإنتخابات مجلس المندوبين والهيئة الإدارية، وأصدروا بيانا جاء فيه: "إفساحا في المجال أمام الزملاء الراغبين بالمشاركة في العملية الإنتخابية النقابية للرابطة إقتراعا وترشيحا، نقرر تمديد مهلة تسديد الإشتراكات حتى تاريخ 18 شباط 2022 ضمنا، تحديد فترة انتخابات مجلس المندوبين، بين 21 شباط و25 من الحالي ضمنا، تحديد موعد انتخابات الهيئة الإدارية، يوم الأحد في 27 منه".
 
ودعا المجتمعون جميع الأساتذة، إلى "المشاركة في العملية الإنتخابية الديمقراطية، التي تنتج هيئة إدارية جديدة، آملين أن تكون محل ثقة الأساتذة، كما على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، في ظل الأزمة الإقتصادية المعيشية الصعبة، كونها ستواجه تحديات كبيرةً، تتمثل في المطالب المحقة والعادلة للأساتذة، أبرزها:
 
أولا: تصحيح الرواتب والأجور، التي تآكلت قيمتها الشرائية بفعل إرتفاع الدولار وجشع التجار.
  
ثانيا: دعم تعاونية موظفي الدولة، كما العمل على إبقاء حق الافادة في الإستشفاء، لموظفي الفئة الثالثة، على أساس الدرجة الأولى.
 
ثالثا: تعديل قيم التقديمات الإجتماعية، المتعلقة بالمساعدات الإجتماعية، المنح الدراسية والتعويضات العائلية.
 
رابعا: تحرير سقف السحوبات في المصارف، للرواتب العائدة للأساتذة كما للمبالغ العائدة لصناديق المدارس والمعاهد الفنية الرسمية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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