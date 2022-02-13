تغريدةٌ و "تلميحٌ" من جميل السيد.. ماذا قال؟

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "دخل الى قاعة الإحتفال وجلس في الصفوف الخلفية، جاء اليه مُنظِّم الإحتفال وقال له: ولو يا أستاذ، تفضّل قعود قدّام كرمال قيمتك! أجابه: لا يا حبيبي، قيمتنا منّا وفينا، ومطرح ما منكون، بتكون القيمة".