خلال مهلة شهر.. لتحويل الإشتراكات الى عداد في هذه المناطق

أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية ش.م.ل في بيان، أنه "عملا بقرار وزير الإقتصاد الرقم 1/4/ أ.ت، على جميع المشتركين تحويل إشتراكاتهم الى عداد، في مهلة شهر من تاريخه"، مؤكدة ان "هذا القرار ينطبق على الجميع دون إستثناء من 3 أمبير وما يزيد".