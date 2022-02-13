لبنان

خلال مهلة شهر.. لتحويل الإشتراكات الى عداد في هذه المناطق

Lebanon 24
13-02-2022 | 07:36
A-
A+
Doc-P-918067-637803599573295244.jpg
Doc-P-918067-637803599573295244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية ش.م.ل في بيان، أنه "عملا بقرار وزير الإقتصاد الرقم 1/4/ أ.ت، على جميع المشتركين تحويل إشتراكاتهم الى عداد، في مهلة شهر من تاريخه"، مؤكدة ان "هذا القرار ينطبق على الجميع دون إستثناء من 3 أمبير وما يزيد".
 
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
كهرباء جبيل شكرت وزيري الطاقة والسياحة ومديرية النفط على تأمين المازوت
lebanon 24
13/02/2022 23:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة تجار جبيل ناشدت بيبلوس للتعهدات تأمين الكهرباء طيلة دوام العمل
lebanon 24
13/02/2022 23:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بيبلوس التابعة لكهرباء جبيل: سنعتمد تقنينا موقتا بسبب نقص المازوت
lebanon 24
13/02/2022 23:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كهرباء جبيل تحذر من التعرض لشبكتها
lebanon 24
13/02/2022 23:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24

جبيل

كهرباء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:22 | 2022-02-13
11:54 | 2022-02-13
16:56 | 2022-02-13
16:49 | 2022-02-13
16:44 | 2022-02-13
16:33 | 2022-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website