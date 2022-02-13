توضيح لـ" الحرس القديم": نزلنا الى قداس مار مارون بسياراتنا وهتافاتنا عفوية

جاءنا من " الحرس القديم " بيان رد جاء فيه" ورد على موقع Lebanon24 بتاريخ ١١ شباط ٢٠٢٢ مقال عن الحرس القديم تحت عنوان: "انصار عون في مار مارون بحماية رسمية".وفي المقال المذكور ورد ان هناك باصا أقل مجموعات الحرس القديم كان بانتظارهم الى جانب مدرسة الفرير بحماية امنية ورسمية".ردا على هذه الاقاويل نوضح الاتي:اولا: كل من نزل من مجموعات "الحرس القديم" للمشاركة بالقداس الإلهي بمناسبة عيد القديس مار مارون كما جرت العادة ، توجه بسيارته الخاصة ولم يكن هناك من باص "خاص" ليقل المناضلين، خاصة انهم بغالبيتهم من اصحاب الشركات، اضافة الى محامين ،ومهندسين، واعلاميين، ومقاولين، وما قيل عن ان هناك حماية رسمية لهم فهذا اقل مل يقال عنه انه استخفاف بدور الحرس الجمهوري الذي هو محصور بامن رئاسة الجمهورية فقط لا غير...اما في ما خص الهتافات داخل الكنيسة فقد كانت عفوية بدليل ان الهتاف صدر من احد المشاركين وردده اغلب الحاضرين من اكثر من زاوية في الكنيسة".الملفت في المقال ان يستند الى "مصدر كنسي" كان يجب عليه قول الحقيقة دائما، وعدم اختراع حادثة لم تحصل، فقط لإرضاء اهوائه او مرجعيته السياسية. وله نستشهد بالانجيل المقدس و بكلام السيد المسيح "اسمعوا اقوالهم ولا تفعلوا افعالهم"نتمنى من موقع Lebanon24 ومن القيمين عليه نشر ردنا هذا مع الإحتفاظ بحقنا بأخذ صفة الإدعاء الشخصي في حق كل من يحاول ان يلفق اخبار كاذبة ومضللة على مجموعة الحرس القديم.التوقيع: الحرس القديم