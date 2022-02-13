ثمن العداد بـ"الدولار"!

على رغم أنّ تحويل اشتراكات المولدات الكهربائية الى عداد يسمح للمشتركين بتفادي غش أصحاب المولدات في زيادة قيمة الفواتير المترتبة عليهم، فإنّ بعض المواطنين يشكون من ثمن تركيب العداد، حيث يصل سعره الى أكثر من 500 ألف ليرة، واحياناً يتم بيعه بالدولار حصراً، وهو ما يرتب تكاليف مالية إضافية على المواطنين.

يُضاف الى ذلك أنّه لا يتوفر في السوق العدادات المطلوبة بحسب اصحاب المولدات، وهذا ما سوف يعيق الالتزام بالمقررات الصادرة عن وزارة الطاقة.