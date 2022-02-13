لبنان

يحمل في حقيبته 100 مليون ليرة و5000 دولار... اليكم ما حصل

Lebanon 24
13-02-2022 | 07:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض مواطن يدعى "الشايب" لعملية سرقة من قبل مجهولين بالقرب من  دوار "ابو علي" في طرابلس.
 
 
وفي التفاصيل، قام المجهولون بانتشال حقيبة المواطن المذكور والتي تحتوي على100 مليون ليرة لبنانية و5000 آلاف دولار أميريكي.
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