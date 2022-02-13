لبنان

على رغم كل شيء...اللبناني "عيّيش"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-02-2022 | 08:52
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على رغم سوداوية الأيام والصعوبات والأزمات كثيرة، فإن اللبناني ما زال متمسكا بحبه للحياة وبقدرته على الصمود وتحدي الظروف.

واللافت خلال هذين اليومين ان حفلات عيد العشاق المتنقلة في مختلف المناطق اللبنانية اتت حجوزاتها كاملة، فشهدت جميعها أجواء من الفرح والتسلية.

كما شهدت مختلف مناطق التزلج بين الأمس واليوم تهافتا كبيرا من قبل المواطنين لممارسة هوايتهم ولتمضية وقت ممتع مع عائلاتهم واصدقائهم.

لبنان

خاص

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