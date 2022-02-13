وزارة الخارجية والمغتربين تدعو رعاياها الى مغادرة أوكرانيا

تنصح وزارة الخارجية والمغتربين الرعايا اللبنانيين المتواجدين في أوكرانيا المغادرة الطوعية السريعة لحين زوال التوتر وعودة الامور الى طبيعتها. كما تنصح الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات الاوكرانية ان يقوموا بالتواصل والتنسيق مسبقا مع ادارة جامعاتهم، للحفاظ على حقوقهم وضمان واجباتهم الاكاديمية، وستقوم السفارة اللبنانية في كييف أيضا" بالتواصل مع الجامعات لتقديم التسهيلات الممكنة.

كما تدعو وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيين الذين ينوون السفر الى أوكرانيا تأجيل سفرهم في هذا الوقت لحين إستتباب الاوضاع.