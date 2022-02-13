لبنان

دورية أمنيّة توقف سارق قطع سيارات.. هذا ما اعترف به أمام المحققين!

Lebanon 24
13-02-2022 | 11:13
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"ادعى أحد المواطنين لدى فصيلة جويا في وحدة الدرك الإقليمي أن مجهولا أقدم على سرقة قطع سيارات من محل قطع الغيار والميكانيك العائد له في بلدة طيرفلسيه.

على الفور باشرت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي استقصاءاتها وتحريّاتها للعمل على كشف المتورّطين وتوقيفهم.

وبنتيجة المتابعة، تم تحديد هوية الفاعل وهو: ب. ص. (مواليد عام 1965، لبناني الجنسيّة). وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر المفرزة، تمّ تحديد مكان تواجد المشتبه به، حيث نفذت إحدى دوريّات المفرزة كمينا محكما استطاعت على أثره توقيفه على متن سيّارة نوع مرسيدس لون "زيتي" استخدمها في عمليّة السّرقة في بلدة طيرفلسيه، وذلك بعد مرور أقل من ساعتين على ارتكابه الجرم.  

وبالاستماع اليه، اعترف بما نُسب إليه، وأفاد بأنّه أقدم على عدة سرقات مماثلة، وصرّح أنّ قيمة المسروقات بلغت حوالي /20،000/ دولار أميركي.

وأودع الموقوف والسيّارة القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق، بناء على إشارة القضاء المُختصّ".
 
 

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