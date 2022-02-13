عدد إصابات "كورونا" في لبنان يتراجع.. كم بلغ اليوم؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4443 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 1016487 حالة.



ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 4285 ضمن المقيمين و158 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للوفيات هو 9840، إذ تمّ تسجيل 16 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".

يُشار إلى أنّ عدد حالات "كورونا" الجديدة يوم أمس كان 5935 في حين أن عدد حالات الوفاة كان 17.