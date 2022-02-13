لبنان

تجنّبوا المرور فيها.. هذه الطرقات تشهدُ حركة سير كثيفة

Lebanon 24
13-02-2022 | 11:51
A-
A+
Doc-P-918117-637803752781635577.jpg
Doc-P-918117-637803752781635577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري ان حركة مرور كثيفة تسجل من طبرجا باتجاه جونية.
كما تسجل حركة مرور  كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار.
 
مواضيع ذات صلة
صرخةٌ من وزير.. هذا ما قاله عن المطار
lebanon 24
14/02/2022 05:16:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على أوتوستراد جبيل تسبب بسقوط جريح وزحمة سير خانقة
lebanon 24
14/02/2022 05:16:48 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض بالحرارة في بداية الاسبوع وامطار.. هكذا ستكون حالة الطقس
lebanon 24
14/02/2022 05:16:48 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجزائر.. توقيف تركي بمطار هواري بومدين حاول تهريب 165 ألف يورو
lebanon 24
14/02/2022 05:16:48 Lebanon 24 Lebanon 24

زحمة سير

مطار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:04 | 2022-02-13
22:00 | 2022-02-13
19:30 | 2022-02-13
19:00 | 2022-02-13
18:00 | 2022-02-13
17:30 | 2022-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website