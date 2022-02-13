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لبنان
تجنّبوا المرور فيها.. هذه الطرقات تشهدُ حركة سير كثيفة
Lebanon 24
13-02-2022
|
11:51
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أفادت غرفة التحكم المروري ان حركة مرور كثيفة تسجل من طبرجا باتجاه جونية.
كما تسجل حركة مرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار.
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