لبنان

سلعة في لبنان تزداد 1500 دولار دفعة واحدة.. السوق "يلتهب"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-02-2022 | 11:54
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شهد سوق السيارات مؤخراً حركة ناشطة بشكل كبير، إذ بادر مواطنون إلى شراء سيارات حالياً إمّا لحاجتهم إليها أو للمتاجرة بها لاحقاً وتحقيق الأرباح.
ويأتي كل ذلك وسط الحديث عن التوجه نحو رفع الدولار الجمركي، وهو الأمر الذي دفع بالتجّار لرفع أسعارهم فوراً من أجل تحقيق الرّبح حتى قبل إقرار الدولار الجمركي.
وفي السياق، قال أحد تُجار السيارات في الشوف لـ"لبنان24": "كل سيارة ازداد سعرها بنحو 1500 دولار كحدّ أدنى، وهذا الأمر ظهر في السوق بشكل كبير. اليوم، الناس يندفعون نحو شراء السيارات في حال كانوا بحاجة إليها أو للمتاجرة بها، وهناك طلبٌ كبير على السيارات الصغيرة من مختلف الانواع".
ولفت إلى أنّ "كل الحركة التجارية في سوق السيارات ترتبطُ بالدولار الفريش حصراً"، موضحاً أن "ما يشهده السوق حالياً يعتبرُ بمثابة تحريك لدولارات جديدة كانت الحركة التجارية بحاجة إليها".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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