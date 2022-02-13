"قوى الأمن" تعمّم صورة قاصر خرجت من منزلها ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: وفاء جلال رمضان (من مواليد عام 2004، سورية الجنسية) التي غادرت بتاريخ 6-12-2021، منزل ذويها الكائن في بلدة كفركلا إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم 531226-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات".