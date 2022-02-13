لبنان

تفاصيل كاملة.. هذا ما قاله الحريري لنوابه خلال اجتماع اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-02-2022 | 12:39
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ الرئيس سعد الحريري أبلغ نوابه خلال اجتماعه بهم اليوم بضرورة الالتزام بحضور جلسات مجلس النواب كاملة وعدم مقاطعة أي جلسة يتم الدعوة إليها في أي وقت.
وقالت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" لـ"لبنان24" إن "الحريري شدّد على نواب كتلة المستقبل أن يحضروا جلسة مناقشة الموازنة مع التأكيد على رفض أي تمديد لمجلس النواب". 
وأوضحت المصادر أنّ "الحريري ناقش مع نوابه حيثيات الانتخابات النيابية"، موضحة أنه "لم يمنع أحداً من الترشح، لكن تمنيه كان عدم خوض هذه الانتخابات من قبل النواب وذلك حفاظاً على إرثهم السياسي".
وبحسب المصادر: "لقد قال الحريري بشكل حرفي: لن أمنع أحداً من الترشح للانتخابات، ولكنني لن أقبل بأن يقول أي شخص بأنه مرشح باسم تيار المستقبل أو سعد الحريري أو أخذ موافقتي بالتقدم للإنتخابات لا مباشرة ولا مواربة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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