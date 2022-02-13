لبنان

في الضنيّة.. سارقو "برج إذاعة" يقعون بقبضة "الأمن"

Lebanon 24
13-02-2022 | 13:13
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أوقفت القوى الأمنية أشخاصاً قاموا بسرقة برج إذاعة تابع لجمعية الهداية والإحسان الإسلامية في بلدة عاصون - الضنية، وسلموا الى المراجع الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
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