ارتفاع في سعر الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساءً

أقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم الأحد في السوق الموازية 21125 ليرة مبيع و 21075 ليرة شراء.وكان سعر الصرف قد سجل بعد ظهر اليوم ما بين 21050 - 21100 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.