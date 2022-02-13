التوتر يخيّم على بعلبك.. الجيش يشتبكُ مع مطلوب في حي الشراونة!

أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع عن وقوع إشتباكات مسلحة بين قوة من الجيش والمطلوب "ح.ج." في حي الشراونة بمدينة بعلبك.

وسُمعت أصوات الإشتباكات في أرجاء المنطقة مساء اليوم، وقد استخدمت فيها الأسلحة الرّشاشة.