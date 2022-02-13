لبنان

التوتر يخيّم على بعلبك.. الجيش يشتبكُ مع مطلوب في حي الشراونة!

Lebanon 24
13-02-2022 | 13:36
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أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع عن وقوع إشتباكات مسلحة بين قوة من الجيش والمطلوب "ح.ج." في حي الشراونة بمدينة بعلبك.
 
وسُمعت أصوات الإشتباكات في أرجاء المنطقة مساء اليوم، وقد استخدمت فيها الأسلحة الرّشاشة. 
 
 
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