لبنان

خدمة الانترنت تتوقف في هذه المنطقة.. هذا ما أعلنته أوجيرو

Lebanon 24
13-02-2022 | 14:03
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أعلنت هيئة أوجيرو عبر حسابها على موقع تويتر أن عطلاً طرأ على بعض معدّات الاتصال في سنترال النهر ممّا أدّى إلى توقّف خدمة الانترنت في المنطقة المذكورة. وأكدت أنها تعمل فرقنا على اصلاح العطل. وشكرًا لتفهّمكم".
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اوجيرو

انترنت

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