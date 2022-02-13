خدمة الانترنت تتوقف في هذه المنطقة.. هذا ما أعلنته أوجيرو

أعلنت هيئة أوجيرو عبر حسابها على موقع تويتر أن عطلاً طرأ على بعض معدّات الاتصال في سنترال النهر ممّا أدّى إلى توقّف خدمة الانترنت في المنطقة المذكورة. وأكدت أنها تعمل فرقنا على اصلاح العطل. وشكرًا لتفهّمكم".