اشتباكٌ مسلح عند الحدود اللبنانية - السوريّة.. ماذا يجري هناك؟

أصيبَ شخصٌ بطلق ناري في يده عند الحدود الشمالية بمنطقة وادي خالد - محلة خط البترول، وذلك نتيجة لإطلاق نار بين شبان من بلدة العرموطة السورية من جهة، وشبان آخرين من بلدة خط البترول اللبنانية من جهة أخرى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.