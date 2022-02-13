لبنان

اشتباكٌ مسلح عند الحدود اللبنانية - السوريّة.. ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
13-02-2022 | 15:11
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أصيبَ شخصٌ بطلق ناري في يده عند الحدود الشمالية بمنطقة وادي خالد - محلة خط البترول، وذلك نتيجة لإطلاق نار بين شبان من بلدة العرموطة السورية من جهة، وشبان آخرين من بلدة خط البترول اللبنانية من جهة أخرى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال. 
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لبنان

اشتباك مسلح

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