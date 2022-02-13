بهاء الحريري: مسيرة الشهيد الرئيس رفيق الحريري لا يجب ان تترك

اعتبر رجل الاعمال بهاء الحريري ان "مسيرة الشهيد الرئيس رفيق الحريري لا يجب ان تترك ويجب ان تستكمل.الحريري وفي حديث عبر الـLBCI ، شدد على ان "الوضع في البلد خطير جدا وودائع بعشرات المليارات خسرها المودعون والبنك الدولي يتحدث عن ازمة من الاسوأ عالميا والوضع سيّء جدا ومن الضروري استدراك الامور في البلاد".وقال: "عهدي للبنانيين ان اخرج البلاد من الازمة وسأسعى جهدي من اجل ذلك ونعمل على حركة سياسية عابرة للطوائف واثبتنا ذلك من خلال "سوا"، معتبراً ان "لبنان بدستوره جزء من جسم عربي وعلينا كلبنانيين اصلاح العلاقة مع العرب".ولفت الحريري الى ان "الخروج من الازمة ممكن الا ان المهم ان يكون هناك ارادة فعلية مسلمة ومسيحية مجتمعة للخروج من الأزمة، داعياً الى تطبيق اتفاق الطائف وفصل الدين عن الدولة ضمن احترام المناصفة من اجل ادخال لبنان الى القرن الـ21 ويجب ايضا اصلاح القضاء واستئصال الفساد".واشار الحريري الى ان "يجب ان نسعى لتقوية الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي لافتاً الى انه كان هناك مبادرة سعودية لمساعدة الجيش بـ3 مليار دولار ونصف ولكننا بقرارات في لبنان وادائه في السياسة الخارجية خسرنا هذه المساعدة".