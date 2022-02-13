لبنان

ملثمون يطلقون على النار على رجل وابنه في سهل زحلة

Lebanon 24
13-02-2022 | 16:08
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أقدم مسلحون ملثمون على اطلاق النار على كل من (أ. ع. المحمد) وابنه (م المحمد)، في محلة العمرية (سهل زحلة)، من دون معرفة اسباب الاعتداء.
 
وجرى نقل المصابين الى احد مستشفيات المنطقة، في حين توجهت القوى الأمنية الى مكان الحادث وباشرت تحقيقاتها. 

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زحلة

اطلاق نار

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