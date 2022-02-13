لبنان

عملية دهم في الليلكي.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-02-2022 | 16:44
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 11 / 2 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش خلال عملية دهم في منطقة الليلكي ــــ الضاحية الجنوبية المواطن (ا.ح) الصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق النار من أسلحة حربية ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص، وتعاطي المخدرات (مادة الكوكايين)، وسلب بقوة السلاح وتهجّم على منزل مواطن وتأليف عصابة مسلحة تعمل على افتعال الإشكالات بين المواطنين إضافة إلى سرقة الدراجات النارية في المنطقة المذكورة، وكان الموقوف قد أقدم على سلب شخص دراجته النارية بقوة السلاح، وشراء أعداد كبيرة من الدراجات النارية المسروقة بأسعار زهيدة وبيعها فيما بعد، بالإضافة إلى إقدامه برفقة آخرين على استدراج شخص سوري وسلبه مبلغ 2800 دولار أميركي بقوة السلاح.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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